Ve čtrnácti letech se u ní poprvé ozvaly příznaky revmatoidní artritidy, zánětlivého autoimunitního revmatického onemocnění. To postihuje nejen klouby, ale i další části těla, včetně vnitřních orgánů nebo očí. „Měla jsem silný zánět spojivek a zároveň mi otekly klouby na prstech nohy. Bylo mi tak hrozně, že mě rodiče museli odvézt do nemocnice,“ vzpomíná Pavlína Mlčkovská na první setkání s nemocí.

Ataka byla tak silná, že kvůli obrovským bolestem přestala do týdne chodit a musela do nemocnice, kde byla častěji než doma. „Z nemocnice jsem vždycky v pátek odcházela po svých, ale v pondělí ráno už mě musel táta nést v náručí,“ popisuje.

Přestože měla jasnou diagnózu, její stav lékaři dlouho řešili různými kombinacemi léků. Ordinovali kortikoidy, imunosupresiva, lokální opichy kloubů. Účinkovaly více či méně, bolestí na hranici snesitelnosti se ale pacientka nikdy úplně nezbavila. Protože měla pocit, že spíš přežívá, než skutečně žije, rozhodla se najít jinou léčbu, šitou jí na míru.

Odpovědí byla biologická léčba v pražském revmatologickém ústavu. „Hned po první injekci jsem cítila obrovské zlepšení. Mohla jsem se bez ztuhlosti a bolesti postavit a dojít sama bez pomoci do koupelny. To pro mě byl přelomový okamžik v mém dosavadním životě – hotový zázrak,“ vzpomíná Pavlína. Biologickou léčbu podstupuje už dvanáct let a žena, která se dřív nemohla doslova postavit na vlastní nohy má syna, chodí do práce na plný úvazek, týdně naběhá desítky kilometrů, zvedá činky.

Bolest bez léčby nezmizí

Revmatoidní artritidou trpí u nás necelých 90 tisíc pacientů. Celosvětově napadá až třikrát častěji ženy než muže. Onemocnění je nevyléčitelné, léčbou lze postup a projevy onemocnění potlačit. Neléčená nemoc je však pro organismus fatální. „Postupně dochází ke zhoršování funkce kloubu, neschopnosti a posléze invalidizaci nemocného. Epidemiologické údaje ukazují, že zkracuje život svých nositelů o asi deset až patnáct let a její prognóza je horší než u některých typů lymfomů,“ popisuje agresivitu onemocnění revmatolog David Suchý.

Právě vhodná léčba pak dokáže pacienty vrátit k plnohodnotnému životu. Často se tak ale neděje, což se snaží změnit pacientská organizace Revma Liga Česká republika. Upozorňuje, že onemocnění je komplikované a pro tu nejlepší diagnózu a léčebný postup je nutné mluvit s lékaři. A nesnažit se bolest překonat a vydržet, protože u této nemoci nikdy nevymizí. Spousta pacientů tak ale podle Ligy nejedná a tu nejlepší léčbu nemá.

„V léčbě je důležité nastavení takzvané léčby k cíli. Je to proces, při kterém si pacient s lékařem hned zpočátku společně stanoví reálnou metu, které chtějí dosáhnout v co nejkratším čase. Je důležité měřit aktivitu nemoci a efektivitu léčby a v případě, že není účinná, ji změnit,“ vysvětluje Edita Müllerová, předsedkyně spolku.

To ze své zkušenosti potvrzuje i Pavlína Mlčkovská. „Roky jsem trpěla zbytečně a některé nevratné změny na kloubech se vůbec nemusely stát, pokud bych měla léčbu dřív. Teď už vím, že jsem po možnostech léčby měla více pátrat a s bývalou lékařkou o tom intenzivněji mluvit,“ dodává.