Řeč je o Mexičanovi Juanu Pedru Francovi, který je od roku 2017 oficiálně nejtěžším mužem planety. Jeho rekord je zapsán v Guinnessově knize rekordů. Mexičan při zápisu vážil téměř neuvěřitelných 600 kilogramů, což je víc než samec ledního medvěda.

Na podzim loňského roku dokonce prodělal nemoc covid 19 a světe div se. Ačkoli jsou těžkým průběhem postiženi především morbidně obézní lidé, šestatřicetiletému muži se podařilo nemoc překonat. „Jedná se o velmi agresivní nemoc. Bylo mi velice špatně. Bolela mě hlava, měl jsem vysokou horečku, hrozně zle se mi dýchalo,“ popsal průběh onemocnění.

Dnes už muž váží jen něco přes 200 kilogramů a to díky tomu, že poslechl rady odborníků a po roce 2017 změnil svůj životní styl. Jinak by mu hrozila smrt. Ale ani teď není v bezpečí, stále je velmi obézní. Kdyby měl stejnou váhu jako před lety, nejspíš by covidu podlehl. Franco samozřejmě trpí i dalšími chorobami, které jsou s obezitou a nadváhou spojeny: trápí ho vysoký krevní tlak a cukrovka.

Svou novou váhu si Mexičan pochvaluje, je podle něj úžasné, že dokáže být mnohem více samostatný a může se lépe pohybovat. Před začátkem hubnutí šest let neopustil svůj pokoj. S obezitou bojoval od dětství, už jako desetileté dítě vážil téměř 70 kilo. Nyní čeká na odstranění přebytečné kůže, která váží zhruba 80 kilogramů.