Kombinace tropických teplot a alkoholu učinily o víkendu své. Chrudimští městští strážníci byli v sobotu před osmou hodinou ranní anonymně přivoláni do parku v Pardubické ulici, kde v altánu posedávala hlučná skupinka podnapilých. Všichni prokázali svou totožnost, až na jednoho, který to stále odmítal. A tak bylo nutné přivolat hlídku Policie ČR, se kterou už se smlouvat nedalo. Každopádně rebela čeká nástup před přestupkovou komisi města kvůli neuposlechnutí výzvy úřední osoby.

Ani ne za hodinu opět na pultu operačního střediska městské policie zazvonil telefon. Anonymní oznamovatel požádal o příjezd hlídky, protože podnapilá skupina osob slovně napadá kolemjdoucí a vytrhává květiny za záhonů v parku.

Dalo se předpokládat, že jde o stejné výtržníky, a tak strážníci hned požádali o spolupráci policisty - předpokládali možnou agresivitu a měli pravdu. Po chvíli bylo jasné, že bude nutné mladíkovi, který hrozil napadením, přiložit pouta. Lékař v Pardubicích poté rozhodl o jeho umístění na záchytce.

Tam také skončila i opilá chrudimská bezdomovkyně, která se v sobotu před 17. hodinou bezostyšně vymočila vedle dětí hrajících si na pískovišti v areálu plovárny. To naštvalo spoustu lidí, takže na koupaliště postupně dorazili nejen městští strážníci, ale i policisté. Ti hnusné chování ženy konzultovali se státní zástupkyní, protože by se mohlo jednat o trestný čin výtržnictví. Ale zástupkyně to vyvrátila s tím, že jde pouze o podezření z přestupku veřejného pohoršení.