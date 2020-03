Muž v černé čepici přepadl obsluhu benzinové čerpací stanice v Rozhovicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V úterý pět minut před 19. hodinou vešel muž v tmavém oblečení s rouškou na ústech do prostoru benzinové čerpací stanice v Rozhovicích na Chrudimsku. Na obsluhu vytáhl nůž a požadoval vydání tržby. Žena pochopitelně v obavě o své zdraví pachateli vydala, co žádal. Ten, poté co se ujistil, že více peněz v kase nemá, odešel pryč.