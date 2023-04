Chytili ho v Chrudimi bez řidičáku a opilého už odpoledne, večer jel namol znovu

/VIDEO/ Neuvěřitelného 34letého výtečníka musela policie zavřít do basy, aby neměl pokušení potřetí během jednoho jediného dne sednout za volant, za nímž by přitom neměl co dělat ani střízlivý. V pondělí ve tři čtvrtě na šest večer ho hlídka zastavila v Chrudimi u nádraží v autě bez technické kontroly, sám neměl řidičské oprávnění a korunu všemu nasadil tím, že nadýchal bezmála dvě promile alkoholu. Poté, co přestupek vyřídil na místním oddělení policie, si dal dalších pár piv a sednul do auta znovu. Takže v jedenáct večer nadýchal jiné policejní hlídce u sousedního Kočího opět. A opět skoro dvě promile. Podívejte se na video z obou kontrol.

V rozmezí pěti hodin muž nadýchal pokaždé stejně - bezmála dvě promile | Foto: Policie ČR