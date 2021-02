V sobotu ve večerních hodinách přijala policie zprávu, že v Ronově nad Doubravou vnikl na soukromý pozemek nějaký muž, který je evidentně pod vlivem návykových látek.

Ilustrační foto | Foto: PČR

Hlídka zjistila, že nezvaný host zmateně hledá svého kamaráda, ale ten doma nebyl. Poslední informace, kterou rodina měla, zněla tak, že jde tábořit do lesa. Mobil syn nezvedal, kamarád, s nímž měl tábořit, stál zmatený pod vlivem drog na pozemku, proto přišla obava, že by druhý devatenáctiletý muž mohl být v lese v ohrožení života. Do pátrací akce se vložily hlídky Pardubického i Středočeského kraje, na pomoc byli přizváni profesionální i dobrovolní hasiči.