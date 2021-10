Na místo vyrazila jednotka skutečských dobrovolných hasičů. Ti šetrně otevřeli dveře bytu, ale museli si vyžádat spolupráci hlídky městské policie, protože uvnitř byli rozrušení a silně štěkající bafani. Hlídka za pomocí vybavení na odchyt psů vstoupila s hasiči do bytu, ale velký zásah nutný nebyl. "Psi nakonec spolupracovali a radovali se z následného vysvobození jejich paniček," řekl skutečský strážník Josef Vancl.

Podobná situace se přihodila v srpnu v Chrudimi. Klíč ve dveřích obýváku jednoho z chrudimských bytů objevil teprve tříletý chlapeček, a tak s ním otočil. Zvuk zapadajícího zámku slyšela jeho maminka, která se pokoušela malého uličníka přimět k tomu, aby opět odemkl. Ale on nechtěl, protože samota obývacího pokoje ho zjevně bavila. A tak bylo nutné přivolat profesionální hasiče, kteří se k úlevě zoufalé ženy do místnosti hravě dostali.

Když maminka teprve dvouletého hošíčka věšela na balkoně domu v Hlinsku na Chrudimsku prádlo, dítě zavřelo dveře a nejen to, ještě otočilo kličkou. Žena rázem zůstala uvězněná, ale naštěstí ji zachránila všímavá sousedka, která zavolala místní profesionální hasiče. „Byt jsme otevřeli a paní vysvobodili. Klučina byl šikovný, smál se na plné kolo,“ sdělil s úsměvem na tváři velitel zásahu Luděk Bělský.

