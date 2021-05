Loni v březnu sundali starou krytinu, částečně opravili střešní konstrukci, asi na třetině střechy položili střešní fólii a latě a provizorně ji zakryli. Od té doby se u ženy přes řadu urgencí neukázali. Na základě znaleckého posudku byla ze zaplacených záloh odečtena částka ve výši přes 220 tisíc korun, která byla prostavěna, což znamená, že jí vznikla téměř 300tisícová škoda.

„Vyšetřovatel z oddělení hospodářské kriminality územního odboru Hradec Králové v těchto dnech obvinil z trestného činu podvod dva muže, otce a syna ve věku 46 a 25 let. Klade jim za vinu, že uzavírali smlouvy o dílo na realizaci či rekonstrukci střech, vybírali zálohy, ale díla buď vůbec neprovedli nebo jen z části, čímž způsobili škodu za více než 1,6 milionu korun,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Během jednoho roku povedení řemeslníci uzavřeli smlouvu o dílo s deseti zájemci pocházejícími z Hradecka, Pardubicka a Chrudimska, kteří jim zaslali zálohy ve výši od 80 do 520 tisíc korun. U některých klientů nedokončili práce, u jiných s nimi ani nezačaliV době přijímání těchto zakázek již byla firma v ekonomické ztrátě, bylo proti nim vedeno několik exekučních řízení. Oběma mužům hrozí za podvod trest odnětí svobody od 2 do 8 let.