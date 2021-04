Policie jde po muži, který si u jednoho chrudimského grafika zadal zakázku výroby lékařského diplomu, prý pro natáčení filmu z lékařského prostředí. Ani grafik mu na to neskočil, natož policie.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

"Přijali jsme oznámení v podobě poptávané zakázky u grafického designéra se snahou získat falešné dokumenty. Podle e-mailové adresy je žadatelem neznámý muž co tvrdil, že dokumenty lékařů potřebuje pro natáčení filmu dotýkajícího se lékařského prostředí. Přestože e-mailová adresa byla letmo připodobněna filmovým ateliérům, tak bylo mladému grafikovi podezřelé hlavně to, že skuteční filmaři by o takovou zakázku nežádali, protože by si s požadovanými vizitkami, průkazy lékařů a starou lékařskou dokumentací hravě poradili ve svých řadách sami," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.