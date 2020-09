Před soud se Pálka dostal, když se šel vloni udat kvůli podvodům, díky nimž si přišel na více než devět milionů korun. Obviněný vylákal a půjčil si peníze, které neměl v úmyslu nikdy vrátit hned od několika lidí ze Svitavska.

A jak se mu to povedlo? Pomohl mu k tomu právě policejní důstojník Stránský, jehož úkolem bylo vysekávat lidi z problémů. Jednalo se ale o smyšlenou postavu, kterou nikdo nikdy neviděl, dotčení si s ní jen telefonovali. „Poslali Stránskému tolik peněz, přitom ho nikdy v životě neviděli,“ hájil se obžalovaný Pálka u soudu.

Pálkovi známí pak Stránského, který měl pracovat pro pražskou kriminálku, viděli jako zachránce, který jejich problémy zamete pod koberec. Zadarmo to ale nebylo, lidé za to zaplatili těžké peníze.

Částky, které se šplhaly do statisíců, si pak mezi sebou rozdělil policista Stránský a obžalovaný Pálka, který známé s policistou spojoval. Že jdou peníze do kapsy jen Pálkovi, jelikož on se v telefonické komunikaci vydával za Stránského, však nikdo z nich nevěděl. „Vůbec jsem netušil, že Stránský je Pálka. Neuvědomil jsem si, že Stránský volal jen ve chvíli, kdy u mě Pálka nebyl,“ řekl soudu jeden z okradených mužů.

Zachránila je náhoda

Tímto způsobem Pálka oblboval známé sedm let, ti si ho dokonce jako spojku s důstojníkem vydržovali, takže mu například platili nájem.

Jeden z problémů, za které Pálka s policistou inkasovali, byl případ, kdy dva muži závodili na dálnici a zastavili je policisté. Závodníkům hrozila velká pokuta a ztráta řidičáků. Zavolali proto Pálkovi, jestli by s tím Stránský nemohl něco udělat. Shodou náhod policistům na dálnici po pár minutách zazvonil telefon a byli odvoláni jinam. Řidiči tak z místa odjeli jen s ponaučením a s vírou, že jim Stránský pomohl.

V dalším případě Stránský přislíbil majiteli firmy ze Svitav, že mu získá zpět peníze od dlužníků. Vlastník společnosti mu tedy zaplatil tučnou částku, ani tyto, ani peníze od dlužníků už ale nikdy neviděl.

Často Pálka známé také požádal o peníze s tím, že je potřebuje na rozjetí velkého kšeftu, z něhož všichni vytěží miliony. Ani oni své peníze už nikdy nedostali.

Udal sám sebe

Soud nakonec rozhodl, že si muž odsedí sedm a půl roku. „V jeho prospěch svědčí jeho přístup, sám učinil oznámení a soudu se nijak nevyhýbal,“ vysvětlit předseda senátu Jan Šlosar. Pálka se šel totiž udat ve chvíli, kdy jeden z okradených zjistil, že peníze pro Stránského chodí na účet Pálkovy snachy.

U soudu už mu ale příliš nepomohlo to, že za podvody již dříve odsouzený byl. „S podvodným jednáním, které je nyní předmětem, začal několik měsíců poté, co byl propuštěn z předchozího trestu,“ přiblížil soudce Šlosar.