Jako v akčním filmu. Na Chrudimsku byly dvě policejní honičky v jediném týdnu

/VIDEO/ Hned dvakrát v jednom týdnu museli policisté na Chrudimsku pořádně šlápnout do pedálů. Dva řidiči, z toho jeden motorkář, se odmítli podrobit silniční kontrole a rozhodli se mužům zákona ujet. To, co následovalo, připomínalo akční film. Koukněte se na videa z obou honiček.

Policisté pronásledovali hned dva ujíždějící řidiče | Foto: Policie ČR