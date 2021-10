"Oba byli vyzváni k vydáni těchto sáčků, což muž odmítal. Tvrdil, že je marihuana jeho a rozděluje ji do menších balení. Své jednání bude muset vysvětlit na patřičných úřadech," poznamenal Roman Charvát velitel Městské policie Heřmanův Městec s tím, že sušené rostlinky byly muži odebrány.

Ta neunikla bdělým očím hlídky městské policie, která si povšimla u budovy spořitelny muže a ženy, kteří si spolu něco předávali. Protože už mají zkušenosti, natočiila si je zblízka na služební kameru. Pár byl natolik zaneprázdněn přesypáváním sušené byliny z většího sáčku do menších, že si strážníků ani nepovšiml. Ti však celé dění mapovali prostřednictvím minikamer, které mají umístěné na uniformě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.