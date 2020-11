Rychlostí 96 km/h jel Novým Dvorem nedaleko Podhořan na hlavním tahu do Čáslavi kamion Renault Master. Povolenou rychlost tak řidič překročil o 46 km/h, hrozí mu zákaz řízení až na jeden rok, desetitisícová pokuta a čtyři body v kartě.

Ilustrační snímek. Policejní radar. | Foto: Deník / Roman Dušek

Tento řidič byl rekordmanem při měření rychlosti, kdy se policisté ve středu zaměřili na dvě místa na silnici I/17. Další řidič kamionu Novým Dvorem projel rychlostí 82 km/h. Ve Stradouni tamní rychlostní rekordman spokojeně projel bez vědomí, že by byl zaměřen, případ jde do správního řízení. Obcí jel 85 km/h. Hrozí mu zákaz řízení na půl roku, pokuta do 5.000 Kč a další tři body.