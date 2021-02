Kvůli přejetému holubovi v Široké ulici volal místní občan městské strážníky. Ti tělo holuba dali do přepravního pytle a poté do mrazicího boxu v místním útulku. Nakonec skončilo v kafilérce.

"Občan oznámil na linku 156, že se v Široké ulici na komunikaci nachází přejetý holub. Strážníci mrtvého holuba umístili do přepravního pytle a převezli do areálu místního útulku, kde byl uložen do mrazicího boxu. Odtud bude předán k odborné likvidaci," uvedl operační chrudimské městské policie.