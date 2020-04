/FOTO, VIDEO/ Okresní soud v Ústí nad Orlicí poslal dvaačtyřicetiletého Libora Souhradu, podezřelého z vraždy své třiasedmdesátileté matky ve středu dopoledne do vazby.

Podezřelý z vraždy Libor Souhrada je ve vazbě | Video: DENÍK/Jiří Šmeral

„Shledal jsem, že podezření je velmi důkladně podloženo. Obviněný byl vzat do vazby ze dvou důvodů. Existuje reálná hrozba, že by mohl uprchnout, skrývat se a mařit trestní stíhání a také proto, že by mohl trestnou činnost opakovat,“ potvrdil soudce Jiří Procházka.