Před necelým měsícem byla v jednéz chrudimských ulic napadena Lenka, mladá maminka s kočárkem venčící psa. Bílý stafford a černý kříženec, jak se později ukázalo, rádi utíkají majitelce a mnozí lidé s nimi mají neblahé zkušenosti.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Teprve dvacetiměsíční hošík si na hrozný zážitek z procházky dobře pamatuje. „Od té doby se bojí tmy, nemůže usnout a v noci je neklidný. Asi to vyvolal ten šok,“ řekla babička chlapce Dana Kubaštová. Městská policie, která útok vyšetřovala, věc vyhodnotila jako přestupek. „Je to prý tím, že neměla velké zranění. Ošetření jejího pejska stálo dva tisíce, bundu měla úplně roztrhanou. O tom ale nemluvme, jde především o psychickou újmu,“ dodala Kubaštová. Její dcera už se nechce útokem zabývat, podávat žalobu nehodlá. Důležité je pro ni to, aby na incident se synem co nejrychleji zapomněli.