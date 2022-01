"Se synem a snachou jsme se rozloučili u Billy a šli jsme s manželem domů. Když jsme se ohlédli, viděli jsme, jak asi desetičlenná parta do někoho na zemi kope. Ale vůbec by nás nenapadlo, že tam leží Mirek s Luckou," řekla Vlaďka Vybralová, Mirkova matka. Její blízcí se ničím neprovinili, šli "jen" okolo skupinky rváčů, povídali si a něčemu se smáli.

"Máš problém?" Když se tato slova z hloučku ozvala, bylo jasné, že dojde k útoku, ať už bude odpověď jakákoliv. Přesila agresorů, kteří zaútočili sražením na zem, kopanci a údery pěstí, skončila vážným poraněním. "Lucka má přeraženou lícní kost a musí v úterý na operaci. Synovi v nemocnici zašili ret a má mnoho bolestivých pohmoždění na obličeji a žebrech. Nejsem rasista, ale doufám, že se útok nezamete pod koberec a viníci budou potrestáni, " dodala Vlaďka Vybralová. Naznačila tak, že parta útočníků zřejmě slavila Silvestra ve dříve problematické čtvrti zvané Bronx, kde byla v minulosti kvůli bezpečnosti zřízena i služebna městské policie.

Na místo útoku přijela záchranka a policisté. "Dnes po půl druhé hodině ranní přijal operační důstojník oznámení o možném fyzickém napadení dvou osob v Chrudimi v Rooseveltově ulici. Policisté prověřují okolnosti této události," potvrdila tisková mluvčí krajského ředitelství policie Dita Holečková.

Ve vyšetřování a zjištění totožnosti pachatelů by mohl pomoci záznam městského kamerového systému. "Městská policie vyvine maximální součinnost s Policií ČR tak, aby se tento odsouzeníhodný čin osvětlil. Ostatně proto kamery po městě máme," řekl starosta Chrudimě František Pilný. Záznam asi tří kamer bude nutné podrobně zkoumat, je třeba vidět do tváří pachatelů. "Myslím, že by mohla policii pomoci i místní znalost, kterou naši strážnici mají," dodal Pilný.