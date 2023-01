Na linku chrudimské městské policie 156 v sobotu oznámil pracovník městské ubytovny v Tovární ulici, že má problémy s klientem.

Ilustrační foto | Foto: MP Chrudim

Bylo půl osmé večer, když strážníci hovořili s podnapilým mužem, který má trvalé bydliště na pardubické radnici. Následovala dechová zkouška na alkohol, která prokázala 1,8 promile alkoholu. To odporuje řádu chrudimské ubytovny, takže strážníci vše zájemci o ubytování vysvětlili a on z místa odešel. Venkovní teploty jsou vcelku příznivé, a tak nehrozí, že by došlo k újmě na zdraví.