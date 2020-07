Případ se stal v dubnu letošního roku. Dvojice mužů, zprostředkovatel i jeho „řidič“, narazila na inzerát na prodej bagru, nabídla zprostředkování prodeje s dvacetitisícovou provizí.

Kupující přijel, stroj obhlédl, cenu zaplatil, ale zprostředkovatel na dohodu s majitelem ihned zapomněl…

"Jenže… V tu chvíli majitel nic neprodal, neboť nedostal peníze z prodeje dle předchozí úmluvy a kupující má kupní smlouvu od osoby, která není majitelem. Jakmile tito dva obelhaní muži dali 1 a 2 dohromady, sedli do auta a jeli podezřelou dvojici hledat. Do pátrání po automobilu, v němž „prodejce“ odjel, se vložili i policisté, jejich vůz zastavili, ale uvnitř byl pouze řidič, který odmítl cokoliv sdělovat. Kriminalisté zajistili několik stop, které poukázaly i na druhého z podezřelých," uvedla mluvčí policie Eva Maturová. Oběma mužům hrozí za podvod až osm let vězení.