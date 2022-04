„Přibližně po týdnu za ní kolem poledne opět přišel do pokojíčku a přes její obranu, kdy se ho snažila rukama odstrčit, bránila se kopy nohou a žádala ho, aby ji nechal být, ji opět znásilnil,“ pokračovala obžaloba.

Muž popírá, že by k činu došlo. „Nikdy jsem ji neosahával. Ani bych ji neznásilnil, je mi líto, co říká. Dokonce jsem si ji chtěl osvojit. Myslím si, že si to všechno vymyslela poté, co jsem se odstěhoval,“ uvedl při výslechu.

Situace v rodině nebyla jednoduchá. Obžalovaný podle svých slov dívce v podstatě nahrazoval otce, staral se o ni, vařil jí, pomáhal jí s úkoly. Živil i její matku, která nechodila do práce. „Nezdržovala se doma, nestarala se o dceru, chodila ven za kamarády. Nelíbilo se mi, jak se chová ke své dceři,“ popsal obžalovaný.

Dívka u něj trávila čas i poté, co se s matkou rozešli. „Chodila ke mně po škole domů, aby nemusela dojíždět, měla nachystaný oběd, večeři i svačinu do školy,“ popsal muž.

Podle soudní znalkyně z oblasti dětské psychologie Marty Čermákové však není pravděpodobné, že by si dívka znásilnění vymyslela. „Posuzovaná pochybuje o své vlastní hodnotě, pochybuje o své sexualitě, vnímám ji jako ohroženou dívenku, které je potřeba věnovat pozornost. Myslím si, že by si to nedokázala vymyslet, je to velmi prostá dívka,“ řekla Čermáková.

Muž už byl jednou odsouzený za obtěžování jiné dívky, která u nich často trávila čas. Psali si přes messenger, v konverzaci byla často slova jako „miluji tě“, „lásenko“, „přitulím se k tobě“ a podobně. Muž popřel, že by to mělo nějaký sexuální podtext. V tomto případě dostal podmínku na 3 roky, proti které se neodvolal, čehož prý nyní lituje. „Slovo přitulit neznamenalo, že bych ji obtěžoval, ale že jsem ji třeba objal. Žádné intimnosti mezi námi nebyly,“ popsal.

Podle znalce z oblasti lékařství Jaroslava Zvěřiny obžalovaný nevykazuje žádné známky sexuální parafilie a upřednostňování nezletilých dívek. V případě dopisování si s druhou dívkou podle něj šlo spíše o osobní selhání než úchylku.

„My se domníváme, že v takovýchto případech jde o etické selhání, než že by se jednalo o parafilické chování. Jsou to pseudo-incestní nebo pseudo-erotické komunikace, které odporují etice těchto konverzací,“ řekl Zvěřina.

Rozsudek by měl padnout až při odročeném jednání v květnu, kdy dojde k výslechu dalších svědků. „Výslech družky obžalovaného považuji za důležitý. Ukončení projednávání této věci lze předpokládat v průběhu měsíce května,“ uvedl předseda senátu Jan Šlosar.