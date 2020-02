Další cestu jim však „zatrhla“ cizinecká policie.

„Muže, kteří se Ústí nad Orlicí objevili poté, co vystoupili z nákladního vlaku jedoucího ze Srbska, odhalila kontrola na místní autobusové zastávce. Muži u sebe neměli doklady a ke své totožnosti uvedli pouze to, že jsou z Afganistánu a jsou mladší osmnácti let. Všichni byli zajištěni a převezeni na oddělení“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská a dodala, že žádný ze zadržených nepožádal o azyl v zemích Evropské unie.

"Cizinci také uvedli, že jsou na cestě přibližně rok, kdy cestovní doklady buď nikdy neměli vydané, nebo je záměrně po cestě zničili," informovala Janovská. Při své roční anabázi se muži vyhýbali nejen oficiálním hraničním přechodům, ale i policii i úřadům. Při cestě využívali úkryt v nákladních vlacích opakovaně. Podle policejní mluvčí bylo cílem jejich cesty Německo.

"Důvod cesty byl dle výpovědí čistě ekonomický, chtěli v Německu studovat nebo pracovat. Cizinecká policie vydala Rozhodnutí o zajištění cizince podle zákona o zajištění cizinců a následně Příkaz k umístění cizince do Zařízení pro zajištění cizinců, kam byli všichni umístěni a nadále probíhají další úkony v rámci správního řízení," doplnila informace Janovská.