Pokus o vraždu. To je obvinění, které si v pátek ráno před pardubickým soudem vyslechla padesátiletá žena z Havlíčkova Brodu, která na svého partnera vzala paličku na maso a poté také nůž. „Nenechal mě se vyspat,“ odůvodnila obžalovaná, proč o Prvním svátku vánočním napadla svého partnera.

Důvodů, proč se tak zachovala, ale bylo podle ní hned několik. Policii mimo jiné řekla, že jí přítel nedal žádný vánoční dárek, zatímco ona mu jich věnovala několik. „Po předchozí hádce nejprve nejméně pětkrát silně udeřila plastovou paličkou na maso, z jedné strany osazenou ostrými plastovými hroty, poškozeného do hlavy,“ četla státní zástupkyně Lenka Faltusová z obžaloby.

Muži se ale podle všeho podařilo ženě paličku na maso vyrazit z ruky. "Následně obžalovaná s úmyslem usmrtit poškozeného vzala z kuchyňské linky nůž o celkové délce zhruba 32 centimetrů, kterým ho bodla do zad a poté, co se k ní muž otočil čelem, tak se slovy, že jej zabije, ho pravděpodobně stejným nožem nejméně jednou bodla do přední strany hrudníku,“ popsala Faltusová.

Žena promluvila také o tom, že ve vztahu byla nešťastná a chtěla, aby se partner odstěhoval, ten to ale nechtěl respektovat. Partnerských neshod bylo více, patřilo mezi ně i to, že muž nenechal svou partnerku pořádně se vyspat. „Neměli jsme ideální vztah, je to hodný člověk, ale nepochopil, že ten druhý potřebuje spát. Každé dvě hodiny vstával, šel si zakouřit, udělat kafe,“ rozčilovala se žena před soudem.

Když poté po partnerovi chtěla, aby se odstěhoval, on jí údajně začal vyhrožovat, že jí zabije psy. „Prosila jsem ho, ať odejde. On že ne a vzal psa a řekl, že mi ho podřízne, a držel mu pod krkem nůž. Jak jsem byla vynervovaná a nevyspalá, vzala jsem paličku a dvakrát ho bouchla do čela,“ popsala obžalovaná žena.

Po útoku muž psa pustil, poté ale chytl druhého, kterému kroutil krkem, načež žena sáhla po noži. „Píchla jsem ho dvakrát nožem, aby toho psa pustil. Ten pes se z toho potom pozvracel,“ vyprávěla dál s tím, že muž jí vyhrožoval, že ji upálí.

Poté odešel a žena si šla lehnout. Ráno ji ale čekalo nepříjemné probuzení. „V bytě byl divný smrad a všude stála voda, asi praskly vodoměry. Našla jsem na zemi mrtvého psa,“ líčila žena, která poté zavolala hasiče. Aby se dostali do bytu, šla otevřít dveře a na schodech našla sedět zraněného partnera. „Jen se na mě usmíval. Když jsem otevřela koupelnu, záchod hořel. Věděl, že si beru prášky na spaní, chtěl mě tam upálit,“ dodala. Kvůli požáru bytu pak hasiči evakuovali z bytového domu třicítku lidí.

Druhou verzi spletitého příběhu si soud vyslechne v pondělí, kdy je předvolán poškozený muž. Ženě za vraždu ukončenou ve stádiu pokusu hrozí 10 až 18 let za mřížemi. "Cítím se nevinna. Je mi to líto, co se stalo, jsem ráda, že už je zdravý. Bylo to v afektu," řekla ještě žena. V pátek dopoledne jí soudkyně prodloužila vazbu.