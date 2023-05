Snad každou ženu nad padesát let atakují na sociálních sítích pohlední cizinci, kteří se údajně chtějí seznámit. Žádost o přátelství přijala před více než dvěma lety sedmapadesátiletá žena z Chrudimska. Přišla o miliony korun a do dluhů zatáhla i svého přítele a kamarádku. Ti si ve snaze pomoci vzali obrovské půjčky, takže se celková suma poslaná "kamarádovi" z Velké Británie vyšplhala na 3, 2 milionu korun. Případem se nyní zabývá chrudimská kriminálka.

Žádost o přátelství dorazila v září a hned v říjnu se muž, který údajně pracoval u známé lodní společnosti, ženě svěřil se svým trápením. Údajně mu zemřela manželka a má malou dceru, která v době jeho nepřítomnosti žije v internátním domě.

Potom oznámil, že musí odjet lodí na služební cestu. A tehdy začal příběh jako od Šeherezády: Na loď se údajně dostala informace o pirátech, kteří v dané oblasti přepadávají lodě kvůli výkupnému. Nejenže se muž bál o svůj život, ale měl s sebou i veškeré své peníze a cennosti, o které nechtěl přijít. Aby o jmění nepřišel, rozhodl se, že ženě pošle, až to půjde, balíček s penězi, dokumenty, se zlatem, drahými kameny a jeho cestovním pasem. Ten mu pak i s částí peněz měla poslat na adresu do Austrálie.

"Poškozená zaplatila za pojištění balíčku více jak 20 tisíc eur. Měl přijít letecky do čtyř dnů, ale nepřišel a situace se začala komplikovat. Přišla jí zpráva o tom, že celní úřad nedovolil poslat takovou sumu v jednom balíčku a finanční obnos v hodnotě 320 tisíc eur měl tedy být vložen online na jeden z bankovních účtů společnosti. Poškozená si pak měla přes zaslaný odkaz poslat finance na svůj účet v Česku," popsala poměrně složitou, avšak vyfabulovanou transakci mluvčí krajského ředitelství policie Andrea Muzikantová.

Příběh pokračoval tím, že nastaly komplikace a roztočila se několikaměsíční spirála dalších plateb podle pokynů za stovky tisíc korun za různé převody, poplatky, clo nebo let soukromým letadlem. Žena také poslala muži peníze na loď, aby si zaplatil jídlo a léky.

"Poté, co poškozené došly vlastní finanční prostředky, obrátila se s prosbou na přítele a kamarádku. Oba si vzali půjčku, přítel 1 milion korun a kamarádka ještě o 200 tisíc korun více. Za období od října 2021 do dubna 2023 žena zaslala finanční obnos přesahující částku 3, 2 milionu korun. V únoru letošního roku veškerá komunikace skončila zprávou o tom, že muž, se kterým komunikovala, měl prodělat infarkt," dodala Muzikantová.

Oklamaná žena se později obrátila i na pobočku přepravní společnosti, u které měl její britský přítel pracovat. Dozvěděla se ale hořkou zprávu - takovou osobu personální oddělení jako svého zaměstnance neevidovalo. A tak nezbylo, než se obrátit na chrudimské kriminalisty a oznámit podvodné jednání.

"Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který hrozí neznámému pachateli v případě pravomocného odsouzení trest odnětí svobody od 2 do 8 let. V souvislosti s tímto případem apelujeme na občany, aby se v online prostředí nenechali zmanipulovat do situace, které by později litovali. Podvodníci používají nejrůznější legendy, které se i opakují jen proto, aby z důvěřivých lidí vylákali peníze. Buďte tedy obezřetní a hlavně snažte se nejednat pod nátlakem," vyzvala mluvčí policie.