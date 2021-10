V minulých dnech policisté krajské pořádkové jednotky zadrželi šestapadesátiletého muže, který měl zhruba od roku 2013 na Chrudimsku prodávat nebo poskytovat různým osobám pervitin a marihuanu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Kriminalisté muži kladou za vinu, že minimálně šesti osobám prodával pervitin a to v množství od 2 do 400 g, kdy za jeden gram inkasoval od 1200 do 2000 korun českých.