Chrudimským kriminalistům se v uplynulém týdnu podařilo rozkrýt loupežné přepadení provozovny v Heřmanově Městci a sérii dalších šestnácti majetkových deliktů na Chrudimsku a Pardubicku.

Třicetiletého muže začátkem měsíce března obvinili pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a přečinů krádež a poškození cizí věci. Koncem měsíce ledna letošního roku se měl dopustit loupežného přepadení pracovnice v jedné z provozoven v Heřmanově Městci. Maskovaný kapucí a nákrčníkem údajně mířil airsoftovou zbraní a vyžadoval vydání veškeré finanční hotovosti. Žena mu z obavy o svůj život a zdraví vydala z pokladny finanční hotovost. Navíc jí měl z ruky vytrhnout mobilní telefon. Následně se pravděpodobně vloupal do čtyř objektů a z nich odcizil finanční hotovost, alkoholické nápoje a cigarety. Do pátého se mu pokus vloupání nezdařil. Vyšetřováním případu se kriminalistům podařilo objasnit vloupání do dalších šesti objektů na Chrudimsku a Pardubicku. Z nich měl nezákonně odnést peníze, výherní losy, alkohol, cigarety a elektroniku. Jeden pokus vloupání mu nevyšel.