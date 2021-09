Pařba v parčíku bude mít ještě dohru, vše budou řešit ještě úředníci na sociálce. Navíc strážníci "zpestřili" rodičům a dětem první školní den postupným zvaním na služebnu, aby se dozvěděli podrobnosti - třeba to, kde parta k alkoholu přišla.

Podl informací Deníku bylo některým ze zúčastněných jen třináct let. Nešlo přitom v žádném případě o děti z chudých rodin nebo na okraji společnosti.

"Hlídka na uvedeném místě zastihla celkem jedenáct chlapců a dívek, z nichž někteří byly mladiství a další byli v nezletilém věku. Vzhledem k tomu, že u těchto mladých lidí bylo provedenou orientační dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, byli na místo přivoláni jejich rodiče, kteří své ratolesti na místě převzali do péče," potvrdil vrchní strážník Městské policie v Chrudimi Lukáš Dvořák.

Loučení s prázdninami pojala po svém skupinka sotva pubertální mládeže, která v úterý v podvečer obsadila parčík v chrudimské Palackého ulici a uspořádala pořádně hlučný mejdan. Alkohol při tom nechyběl, jako ostatně při jiných oslavách, ale chybka byla v tom, že některým z dětí bylo méně než patnáct let. Podle informací Deníku bylo části účastníků sotva třináct.

