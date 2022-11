Mordparta má v roce 2022 v Pardubickém kraji hodně práce. Kriminalisté loni řešili jednu vraždu, letos jich je už celkem devět.

Poslední vražda v Pardubickém kraji se stala 5. listopadu ve Vysokém Mýtě, kde student brutálně usmrtil několika ranami sekyrou muže přímo na ulici. Následně vypil neznámou tekutinu, na jejíž následky zemřel.

Podle mapy Deníku, která eviduje záznamy od roku 2013 do současnosti, bylo nejméně činů v roce 2021, a to pouze jeden. Zmiňovaný rok 2013 je druhý nejhorší s 8 záznamy. Následuje rok 2019 (7 činů), roky 2016 a 2017 evidují každý 6 vražd nebo pokusů, v roce 2014 a 2015 bylo o 1 záznam méně. V roce 2018 policie řešila 3 činy.

Společnost hrubne

Proč je letos tolik případů? „V případě vražd je to hodně individuální. Ale může to souviset také se všeobecným hrubnutím společnosti. Nevážíme si jeden druhého, lidé, i když se mají třeba dobře, mají stále vztek,“ uvedl pro Deník bývalý policejní psycholog Josef Kovářík. „Objevuje se stále více lidí s asociálními rysy. Může to souviset také třeba s uvolněním života po koronavirových opatřeních. Lidé byli předtím zavření doma a najednou… Ve společnosti je hodně nejistot, někteří lidé to neunesou. A hodně způsobují také návykové látky, alkohol a drogy,“ dodal Kovářík.

Poslední vražda v Pardubickém kraji se stala 5. listopadu ve Vysokém Mýtě, kde student brutálně usmrtil několika ranami sekyrou muže přímo na ulici. Následně vypil neznámou tekutinu, na jejíž následky zemřel. „Zadržený uváděl, že se chce pomstít svému okolí, napadl náhodného člověka, kterého potkal. V batohu měl ještě kladivo. V Mýtě se objevil náhodně, neměl k němu vztah," uvedl kriminalista Milan Šimek. Policisté následně zjistili, že stejný muž také o den dříve nastražil výbušné zařízení v kontejneru u Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích.

Student nastražil před školu v Pardubicích bombu, pak v Mýtě vraždil sekerou

První pokus o vraždu v letošním roce se odehrál už 8. ledna. V pardubickém kontejneru na odpadky našel náhodný svědek živého novorozence. K činu se přiznala jeho matka. V listopadu dostala u pardubického krajského soudu 16 let, které si odsedí ve věznici s ostrahou. „Celý váš život je poznamenán tím, jakou máte osobnost a intelekt. Musí se o vás někdo starat, a to vám vyhovuje,“ řekla při rozsudku soudkyně Anna Sobotková. „Miminko se hlásilo o svůj život na tomto světě. A jen díky zachráncům přežilo. Proto jsme nešli pod spodní hranici trestní sazby,“ upozornila Sobotková s tím, že ve výkonu trestu by se žena mohla naučit řádu.

Trojnásobná matka, která vyhodila dítě do kontejneru, si odsedí 16 let

Domácí "zabijačky"

Co se týče další letošní vraždy, na konci března zavraždil 66letou ženu z Vysokého Mýta její syn. Ten po brutálním útoku na matku obrátil nůž proti sobě, s pobodaným břichem se pak sám šel udat na policii. Cestou se však ještě stavil pro plechovku piva. „Muž zavolal své sestře ještě z bytu matky. Sdělil jí, že je maminka mrtvá, že se sám pobodal a že se jde udat,“ vylíčil kriminalista Šimek.

Vražda z Mýta rozpletena: Zabil matku, pobodal se, koupil si pivo a šel se udat

Další mord se odehrál ve společné domácnosti. V jednom z bytů v Lanškrouně zemřela 4. dubna 53letá žena. Starým řeznickým sekáčkem ji zabil její 65letý partner, který vraždu plánoval. Údajně měl jít do vězení a obával se, jak žena zvládne život bez něj. „Okolo těla oběti vytvořil jakýsi oltář z květin a svíček a chodil ji hladit,“ uvedl Šimek. Původně chtěl zabít také sám sebe, nakonec si však jen nachystal zavazadla do vězení a po 14 hodinách se udal policii.

Vraždu ženy v Lanškrouně muž promýšlel. Napadl ji ve spánku sekáčkem na maso

Hned několik dní potom, 11. dubna, uškrtil muž v Letohradě 59letou ženu. K vraždě se po několika dnech přiznal. Její tělo zakopal nedaleko domu. „Obžalovaný manželku napadl údery pěstí do hlavy, ona následně nekontrolovaně upadla a hlavou se udeřila o zeď a o podlahu, kde zůstala ležet. V útoku pěstmi pokračoval i na zemi a dále poškozenou rdousil oběma rukama na krku do okamžiku, kdy poškozená přestala jevit známky života,“ popsala událost státní zástupkyně Lenka Faltusová. Muže soud nakonec poslal na 8 let do vězení. „Svého činu lituji, nemělo se to stát. Prosím své děti a kamarády o odpuštění,“ uvedl muž v závěrečné řeči.

VIDEO: Manželku uškrtil a zakopal na zahradě. Vrah z Letohradu dostal 8 let

V dalších dvou případech hrál roli alkohol. Opilý 33letý zastupitel obce Vítanov na Chrudimsku postřelil 6. května nelegální zbraní kolegu, ten utrpěl vážná zranění. „Motivem jeho jednání měly být dlouhodobější rozpory mezi ním a poškozeným. K činu došlo, když byli muži v zaměstnání. Postřelený muž utrpěl velmi vážné zranění, byl letecky transportován do nemocnice, kde se podrobil urgentní operaci s velmi nejistou prognózou vývoje poranění,“ uvedla tehdy mluvčí policie Janovská.

Došlo mi, že mě chce zabít, říká ochrnutý Josef, oběť střelce z Vítanova

Smrt 61letého muže oznámila 9. října 39letá žena, která u něj prý právě byla na návštěvě. Pro policii se ale hned stala hlavní podezřelou. Zemřelý měl mnohočetná bodná a bodnořezná poranění a kriminalisté došli k závěru, že za vraždou stojí právě oznamovatelka. „Žena se nakonec ke svému jednání částečně doznala. Mezi ní a zemřelým mělo dojít ke konfliktu, ke kterému přispěl i alkohol u obou osob,“ uvedla policejní mluvčí Dita Holečková.

Žena podezřelá z vraždy v Polabinách se přiznala. Nožem neútočila poprvé

Jeden z nejbrutálnějších činů v Pardubickém kraji v novodobé historii se odehrál v září roku 2011 v Širokém Dolu u Poličky. Romana Z. tam tehdy zavraždila své čtyři děti ve věku od dvou měsíců do osmi let. Dostala doživotí a při rozsudku se zhroutila. „Soud na žádost státní zástupkyně překlasifikoval čin z klasické vraždy na vraždu úkladnou, s rozmyslem, kterou obviněná spáchala jako rozšířenou sebevraždu. Vzhledem k mimořádnosti činu jsme došli k závěru, že jiný než doživotní trest nemůže stačit," uvedl tehdy předseda soudního senátu Miroslav Mjartan.

Za vraždu svých čtyř dětí dostala doživotí a zhroutila se