Podvodníci vybílili třem kupcům z Chrudimska bankovní účty. Škoda půl milionu

/FOTO/ Dnes a denně to podvodníci na internetu zkouší. Stále jsou bohužel lidé, kteří jim naletí a mnohdy tak přijdou o veškeré úspory. Stalo se to ostatně v poslední době na Chrudimsku, kde neznámí "vykukové" vybílili zákazníkům bazarových portálů jejich bankovní účty. Nepoznáváte mladíky na fotografiích? Nemusejí to být nutně pachatelé, ale mohli by k objasnění podvodů výrazně přispět.

Nepoznáváte je? | Foto: Policie ČR