Pohřešovaný je 180 centimetrů vysoký, váží zhruba 80kg, ráno při odchodu z domu měl na sobě světlemodré riflové kalhoty, černou bundu a zelené polobotky, na zádech batoh. Co se týká jeho účesu, má tmavé krátké vlasy po stranách, v horní části hlavy jsou prořídlé - spíše pleš.

"V katastru Jeníkova na Chrudimsku i okolních obcí probíhá pátrací akce. Policisté na zemi i ze vzduchu za pomocí vrtulníku hledají pohřešovaného 29letého muže, který odešel z domu bez dokladů, peněz i jiných prostředků za okolností, kdy u rodiny vznikly obavy, že by si mohl ublížit," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

