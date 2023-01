V srpnu byl za majetkový skutek potrestán a od října už mu vidina zbohatnutí nedala spát. Na Pardubicku a Chrudimsku se do této doby dopustil jedenácti skutků. V Chrudimi odcizil dva motocykly, na začátku prosince dokonce v u Čeperky odcizil i nastartované vozidlo zn. Volkswagen Caddy. To patřilo bagristovi, který nedaleko dokončoval práci na lesním porostu a auto měl již připravené k odjezdu. "Po několika dnech bylo potřeba dotankovat. Využil odcizené registrační značky a vydal se na čerpací stanici. Natankoval plnou nádrž, z regálu vzal jídlo, pití, cigarety a pod záminkou zapomenuté platební karty nasedl s věcmi do vozidla a z místa bez zaplacení odjel," popsala mluvčí krajského ředitelství policie Andrea Muzikantová.

Zloděj byl zřejmě při chuti, a tak ve stejný den ještě ukradl zaparkovaný nákladní přívěs. Potom se vloupal do jedné chatky v katastru obce Čeperka, ze které odcizil, rybářské náčiní, nože, sekeru, propan-butanovou láhev a další věci. "Aby zametl stopy, do chatky se ještě vrátil a úmyslně ji zapálil. Tímto jednáním způsobil majiteli škodu ve výši 600.000 korun," řekla Muzikantová. Kriminalistům se muž přiznal i ke krádeži jízdních kol, které měl odcizit ze zahrady rodinného domu v Pardubicích. Při dalším lupu na Holicku odcizil z jedné otevřené garáže rodinného domu vrtačky, nářadí a lahve s alkoholem. A jeho další výprava směřovala do jednoho ze zemědělských areálů. Tam vnikl do administrativní budovy, ze které si odnesl kávovar. V areálu společnosti si všiml ještě několika zaparkovaných vozidel. S jedním z nich se po areálu firmy pouze projel, s druhým už ale připravenou dírou v plotě odjel. Jeho jízda však brzy skončila v poli, ve kterém zapadl.

V minulých dnech se policistům podařilo muže zadržet. Ke všem skutkům, které mu jsou kladeny za vinu, se přiznal a uvedl, že svého jednání lituje a že v nich pokračovat nebude. "A měl pravdu. Soudce totiž rozhodl o vzetí obviněného do Vazební věznice v Hradci Králové. Dále kriminalistům uvedl, že je nezaměstnaný, občasný uživatel drog, nemá pravidelný měsíční příjem a že si páchanou trestnou činností opatřoval prostředky k obživě.

Pardubičtí kriminalisté zahájili trestní stíhání 31letého muže pro pokračující trestné činy krádeže, porušování domovní svobody, neoprávněného užívání cizí věci a poškození cizí věci. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky," dodala policejní mluvčí.