Veřejností na Chrudimsku hýbe vyloupení dvou čerpacích stanic z minulého týdne. Poprvé se tak stalo ve Skutči, o 24 hodin později v Chrudimi. Pravděpodobně se však nejedná o stejného pachatele. Zatímco benzinku ve Skutči přepadl maskovaný muž, na chrudimskou Benzinu na výjezdu na Slatiňany si políčila nejspíš mladá žena s pistolí. Policie nechtěla vylekat pachatele, proto si dala se zveřejněním informací načas.

Přepadení čerpací stanice. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Kolem druhé hodiny ranní ve čtvrtek se před pokladnou čerpací stanice Robin Oil u skutečského kruhového objezdu objevil muž s kuklou na hlavě. Nepromluvil ani slovo, jen předložil lístek s výzvou k vydání trezoru. Věděl zřejmě, že v pokladnách je ponechána hotovost jen do určité výše a potom se uklízí do bezpečnostní schránky. Obsluha se ale do trezoru nedostala, a tak se muž musel spokojit s obsahem pokladny.

Podobná situace se opakovala v noci na pátek v Chrudimi, a to v Benzině, která stojí na výjezdu z města směrem na Slatiňany. "Tu čerpačku prý vyloupila holka. Byla maskovaná slunečními brýlemi a šátkem přes obličej. Přijel jsem tam, když už bylo po všem, ale policejní manévry byly velké - pohybovali se tam zakuklenci, celá Chrudim byla plná policistů a třeba u výjezdu do Pardubic kontrolovali každé projíždějící auto," řekl Deníku šofér, který se představil jako Petr.

VIDEO: Zemětřesení v Maroku na vlastní kůži. Geologové z Chrudimi byli při tom

Po obou pachatelích, kteří riskovali pro pár tisíc korun, policie usilovně pátrá. K případům do pondělí nevydala žádnou informaci a vypadá to, že bude s ohledem na intenzivní vyšetřování na podrobnosti k loupežím i nadále spíše skoupá. Podle Andrey Muzikantové, tiskové policejní mluvčí, je to z taktických důvodů. "Bližší informace včetně fotografií a videa přineseme v úterý," řekla mluvčí.

Na Chrudimsku došlo k poslednímu loupežnému přepadení benzinové čerpací stanice v roce 2020, a to v Rozhovicích. Tam si lupiči chodili pro peníze běžně, benzinka je stranou od zástavby, což pro ně bylo lákavé. Třeba v roce 2018 lupič navštívil tuto stanici hned dvakrát, a to v lednu a v prosinci. Nyní už je stanice v noci zavřená, ale pohonné hmoty si zde zákazníci mohou načerpat díky bezobslužnému systému.

Narozdíl od minulosti jsou v posledních letech přepadení na Chrudimsku ojedinělá, o to větší pozdvižení dvě loupeže na benzinkách z minulého týdne vyvolaly.