Srbský pár v Česku předvedl pořádnou Itálii. Když se třiapadesátiletý muž pustil do hádky se svou partnerkou v jednom z choceňských bytů, nejspíše netušil, že skončí v rukou záchranářů. Muž s ženou si v noci na Štědrý den prošli běžnou partnerskou hádkou, avšak muži vytekly nervy a ženu profackoval. Chystal se už odejít, avšak jakmile se otočil, partnerka mu vrazila kudlu do zad.

„Po předchozím požití alkoholických nápojů a po předchozí slovní rozepři obžalovaná jednou zezadu bodla kuchyňským nožem svého přítele do oblasti zad,“ četl v pondělí státní zástupce Milan Vacek obžalobu před pardubickým soudem. Žena si ji vyslechla s očima zalitýma slzami, nakonec od soudu odešla s čtyřletou podmínkou.

Muž na loňský Štědrý den skončil v nemocnici s těžkým zraněním a kolabující plící. K soudu v pondělí dorazil také, aby se mohl za partnerku přimluvit. „Udělala to, protože byla pod vlivem alkoholu. Poprvé jsme před soudem, pocházíme ze slušných rodin. Prosím vás, abyste to vzali na vědomí a pustili ji na svobodu,“ poprosil soud poškozený muž, který je s ženou v neustálém kontaktu. Do vazby jí často volá, posílá jí balíčky a peníze. Soudu také přiznal, že spolu chtějí dále žít.

„Je mi to velice líto, kaji se, celý život se budu kát, toto jsem si opravdu nepřála,“ vyjádřila se obžalovaná žena. Před soudem přiznala svou vinu a kývla na dohodu o vině a trestu. Státní zástupce tak navrhnul tříletý trest se čtyřletou podmínkou. Soud tento návrh následně schválil. „V rámci čtyřleté zkušební doby má obžalovaná možnost prokázat, že se jednalo o vybočení z jinak řádného života,“ poukázal soudce Roman Drahný na to, že žena nebyla nikdy trestána.

Za těžké ublížení na zdraví ženě hrozilo odnětí svobody na tři až deset let. Nakonec dostala trest na spodní hranici trestní sazby a navíc podmíněně odložený na dobu čtyř let. „Jedná se o značně nešťastné vyvrcholení partnerského konfliktu. Vyhrožování nožem bylo v prvopočátku vzájemné, na druhou stranu obžalovaná reagovala naprosto nepřiměřeně, když poškozeného nožem skutečně bodla,“ vysvětlil soudce Drahný s tím, že žena si poté závažnost svého jednání uvědomila a muži chtěla pomoci. „Celý soubor těchto okolností, jako jsou například doznání obžalované nebo stanovisko poškozeného, vedou k závěru, že návrh na uložení trestu na spodní hranici trestné sazby je odpovídající,“ dodal Drahný.

Žena musí navíc zaplatit 40 tisíc korun jako náhradu škody pojišťovně, která uhradila léčbu pobodaného muže. Poškozený se na konci líčení ptal, proč musí pojišťovně platit, když si pravidelně platí zdravotní pojištění. „Byl spáchán úmyslný trestný čin, proto pojišťovna žádá částku uhradit,“ vysvětlil mu Drahný, který následně poprosil ostrahu, aby propustila obžalovanou ženu z vazby. Jakmile soud skončil, padl si pár do náruče.