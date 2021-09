Řidiči vozidla policisté udělili na místě v příkazním řízení blokovou pokutou ve výši 15.000 Kč a zakázali mu další jízdu do doby přeložení nákladu na hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem. Provozovatele vozidla oznámili kolegové pro podezření ze spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích příslušnému správnímu orgánu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.