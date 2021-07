Pardubický soud poslal na sedm let za mříže muže, který prodával své dcery kamarádovi na sex. Soud muži neuvěřil, že posílal dívky do cizího bytu prát, ale viděl v jeho jednání úmysl a snahu vydělat peníze. „Posílal jsem je tam prát prádlo, ne jako prostitutky,“ hájil se ve středu před soudem šestačtyřicetiletý muž z Březové nad Svitavou a několikrát zopakoval, že je nevinný.

Když jednou starší dcera přišla domů bez peněz, napsal otec známému dost drsnou zprávu. „Přišla mi od něho sms ‚Když ji šuk**, proč jí nedáš peníze?‘“

Za obchodování s lidmi mu hrozilo od pěti do 12 let ve vězení, nakonec ho soud uznal vinným a uložil mu sedmiletý trest. „Nemáme pochybnosti o tom, že skutky se staly tak, jak je popsáno v obžalobě,“ řekla soudkyně Anna Sobotková s tím, že muž jako otec selhal a nedokázal se o děti postarat.

I nevlastní matka dívek za rodinným přítelem chodila, spala s ním a brala si za to peníze, pak ale rodinu opustila. „Když odešla a zdroj příjmů vyschnul, místo aby se otec nastartoval a šel se postarat o svoje děti, řekl dceři, že jsou potřeba peníze a musí tam jít,“ uvedla soudkyně.

Zpravodajství z prvního dne líčení najdete zde:

Sedmnáctiletá dcera tak chodila ke známému, kterému je kolem 66 let, měla s ním sex za peníze, které poté musela odevzdat svému otci. Vypověděla, že ji tam otec posílal a že se musela vždy opít, aby byla něčeho takového schopná. Podle obžalovaného otce to ale nebyla pravda. „Měli spolu milenecký vztah, ze kterého profitovala hlavně ona a žila si zlatokopecký život. Necítím žádnou vinu,“ zopakoval otec.

Když ale jednou starší dcera přišla domů bez peněz, napsal otec známému dost drsnou zprávu. „Přišla mi od něho sms ‚Když ji šuk**, proč jí nedáš peníze?‘“

Právě i to podle soudkyně vypovídá o tom, že otec věděl, že dívka s mužem spí za peníze, a že ji tam posílal. Ve chvíli, kdy se sedmnáctiletá dívka začala zdráhat a už nechtěla ke známému dále chodit, začal tam posílat její dvanáctiletou sestru. „Sahal mi na prsa a mezi nohy. Taky mi dával alkohol. Říkala jsem mu, ať toho nechá, že mi je 12. Když jsem mu ruku oddělávala, byl naštvaný,“ popsala nepříjemný zážitek dívenka, která od muže odešla s pětistovkou.

Soudce: „Jednoznačným důkazem jsou svědecké výpovědi obou poškozených dívek, o jejichž pravdivosti není pochybnosti.“

Jenže o dvanáctiletou dívku muž dlouho nestál a začala mu docházet trpělivost. Rodinu odstřihl od finančních zdrojů a nechtěl s ní mít nic společného. „Byly to chudáci děti, chtěl jsem jim pomoct. Dával jsem jim peníze, dokud jsem nezjistil, že je za mnou jejich táta posílá schválně,“ vysvětloval muž, který byl za své chování už odsouzen. Sestry si kromě peněz odnášely také třeba nové oblečení nebo telefony.

Když ale finanční tok ustal, neustál to otec. Opil se, zavolal na policii a svého známého udal, že obtěžuje nezletilé dívky. Jenže z výslechů dívek vyplynulo i to, že je tam otec schválně posílal, aby dívky za sex přinesly domů peníze. Zatímco on zamířil do vazby, jeho děti do dětského domova.

Muž ale před soudem do poslední minuty svou vinu odmítal a tvrdil, že to na něj ušila starší dcera a jeho manželka. „Jednoznačným důkazem jsou svědecké výpovědi obou poškozených dívek, o jejichž pravdivosti není pochybnosti,“ řekl státní zástupce Milan Šimek, podle něhož muži nehrají do karet ani žádné polehčující okolnosti.

Za obchodování s lidmi pro prostituci muži hrozilo od pěti do 12 let ve vězení. „Trestní sazba vystihuje závažnost trestné činnosti. Jednal s rozmyslem, vlastní a nezletilé dcery posílal za účelem pohlavního styku, aby z toho sám profitoval,“ shrnul Šimek.

Muž nakonec od soudu odešel se sedmiletým trestem ve věznici s ostrahou. Zatímco státní zástupce si ponechal lhůtu pro odvolání, nepravomocně odsouzený muž se ihned odvolal. A to i proti povinnosti zaplatit dívkám nemajetkovou újmu, starší měl zaplatit 100 tisíc, té mladší 40 tisíc korun. „Dívky to ovlivnilo v přístupu k sexu, k partnerskému životu, ale i v tom, jak se vydělávají peníze. Z dětského domova máme informace, že se dívkám zážitky vrací, jsou to nepříjemné vzpomínky, které mohou ty holky ovlivňovat na celý život,“ dodala Sobotková.