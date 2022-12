Žádné rozplétání a odročování, rozsudek byl vynesen hned první den. Před soudem jako svědek vypovídal i dvaatřicetiletý Josef, který se sice o rok staršímu střelci ubránil, ale následky si ponese až do konce života. Je upoután na invalidní vozík a žije v domě seniorů.„Něco málo jsem u soudu řekl, ale on všechno přiznal, takže nebylo o čem mluvit. Devět let se mi zdá opravdu velmi málo, vždyť on mi úplně zničil život. Přišel jsem o všechno. Rozsudek mě velmi zklamal,“ řekl při odchodu ze soudní síně Josef.

Miloval práci v lese a jeho koníčkem byly traktory. Teď žije v garsonce, kterou mu v hlineckém domově seniorů přidělilo město Hlinsko. „Jsem za to velmi rád, neměl bych kam jít,“ dodal.

Alkohol v krvi

Na letošní šestý květnový den nikdy nezapomene, tehdy se mu život obrátil naruby. Společně s odsouzeným J. D. měli dlouhodobé spory. Oba pracovali pro Obecní úřad ve Vítanově a Josef svému kolegovi vyčítal, že pije alkohol přes míru, a to i v pracovní době. Nicméně, když dostal nabídku vytěžit si dřevo pro sebe, usedl za volant traktoru a odjel do lesa na smluvené odlehlé místo. Jeho spolupracovník očividně notně popíjel, a to už od rána, kdy nejméně šestkrát s vozidlem značky Land Rover projel obcí. „Podle výsledků znaleckého zkoumání byla koncentrace alkoholu v jeho krvi v rozmezí 3,37 až 3,66 g/kg,“ potvrdila tisková mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová.

Když Josef začal řezat dřevo a byl ke kolegovi obrácen zády, vzal obžalovaný ze svého vozidla pušku zn. CZ 242 ráže 22 Long Rifle, kterou bez povolení přechovával ve svém bydlišti. Zezadu přistoupil k Josefovi a v úmyslu ho usmrtit jej střelil do zad. „Najednou jsem ležel na zádech, cítil jsem jakoby mravenčení v nohou, ale už jsem s nimi nehýbal. Nevěděl jsem, co se děje. Podíval jsem se doleva a říkám mu: Něco se mi stalo a on na to: Jo, já jsem tě střelil. Ty jsi se zbláznil, povídám. V tu chvíli už stál u mě, mířil na mě a řekl: Ty už mě srát nebudeš. V tu chvíli mi došlo, že mě chce zabít,“ řekl Deníku Josef. Oba muži se přetahovali o zbraň, ze které chtěl útočník znovu vystřelit a vraždu dokonat. Z kapsy mu vypadl mobilní telefon, čehož si nevšiml a odjel. Josef si tak mohl zavolat o pomoc na linku 112.

Ukázalo se, že zranění je velmi vážné. Vyžádalo si provedení urgentního operačního zákroku a následnou hospitalizaci. Josef ve svých dvaatřiceti letech přišel o práci i bydlení, protože kvůli dlouhodobé léčbě a nepřítomnosti v bytě dostal od majitele výpověď. Život na invalidním vozíku zvládá psychicky těžce. Peněžní satisfakce, kterou od odsouzeného střelce obdrží, mu zdraví nevrátí.

Obžalovanému se dále ukládá trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání pěti let a ochranné protialkoholní léčení v ambulantní formě.