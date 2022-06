"Dnes odpoledne jsme přijali oznámení o nálezu tří mrtvých těl. V současné chvíli prověřujeme jejich násilné úmrtí, ohledáváme místa činu a zajišťujeme stopy. Další informace budou až zítra," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.

ČTK informovala, že se událost se stala v obci Javornice, která leží asi šest kilometrů východně od Rychnova nad Kněžnou a má asi 1000 obyvatel. Místo činu potvrdil místostarosta Javornice Aleš Čapka.



„Je to v horní části obce Javornice na Rychnovsku směr Slatina nad Zdobnicí. Je to v místní čtvrti Betlém, je to tu zapáskované, je tady policie. Co přesně se stalo, nevím,“ řekl Čapka.



Podle svědků, kteří nechtěli být jmenováni, se jednalo o mladou rodinu třicátníků s tří nebo čtyřletým chlapcem. „Ji jsem znal více, když jsme se tak jednou za měsíc náhodou potkali, normálně jsme se bavili. Nikdy jsem nepozoroval nějaké problémy, netuším, co se mohlo stát. Ale velmi mě to zasáhlo,“ řekl zdrceně jeden vzdálený rodinný známý.



Jan Rázek, který bydlí nedaleko, dnes ČTK řekl, že muž, který v domě žil, byl zřejmě profesionální voják. „To, co se stalo, vím jen z doslechu. Šlo o bezproblémovou rodinu. S manželkou a klukem měl (muž) novostavbu,” řekl Rázek.



Zatím poslední případ násilí v rodině se v Královéhradeckém kraji stal na konci května na Jičínsku, kde pětapadesátiletý muž v rodinném domě podle policie zaútočil na svou osmačtyřicetiletou manželku a dvaadvacetiletého syna. Policie muže následně obvinila z dvojnásobného pokusu o vraždu a z přečinu nebezpečného vyhrožování. V případě prokázání viny a odsouzení hrozí podezřelému muži 15 až 20 let vězení nebo trest výjimečný.

Poslední vražda v rodině se udála na Rychnovsku v roce 2019:

Loni policie v Královéhradeckém kraji vyšetřovala jednu vraždu a dva pokusy o vraždu. Z toho dva případy se staly ve věznicích. Všechny skutky se policii podařilo objasnit.

Jedinou dokonanou vraždu podle policie spáchal loni v květnu ve vazební věznici v Hradci Králové čtyřiatřicetiletý vězeň, který v jedné z cel zabil dvaačtyřicetiletého spoluvězně, více čtěte zde:

