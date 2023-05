Starosta Chrasti Vojtěch Krňanský je přesvědčený, že nebylo v lidských silách tragédii u Podskály zabránit. Podle něj šlo na silničce propojující Chrast a Podskálu o mimořádně náhodnou souhru okolností. Radnice se prý snaží neštěstím tohoto typu předcházet pravidelnými kontrolami všech porostů na území města. „Je jedno, zda jde o zámeckou zahradu, o stromy u silnic a chodníků, nebo třeba o naši alej V Lipkách. Městský zahradník provádí všechny kontroly systematicky a podle předem určeného plánu,“ vysvětluje starosta, podle něhož také po kontrolách vždy následuje příslušná akce.

Neštěstí se stalo na asfaltové turistické stezce, kterou využívají i cyklisté, na konci lesního úseku těsně před Podskálou.

Město tak například nechalo opakovaně prořezávat právě alej V Lipkách, kterou lidé často využívají ke svým procházkám.

„Zrovna tak udržujeme i naše městské lesy, kde rovněž provádíme pravidelné prořezy,“ pokračuje Vojtěch Krňanský.

Borovici spadlou u Podskály by prý ale zřejmě nikdo předem nepovažoval za nebezpečnou. „Byl to zdravý strom. Kdybyste šel předtím okolo a viděl, že právě tenhle strom kácíme, tak byste se nejspíš ptal, proč to děláme, když se jedná o naprosto zdravý kmen,“ doplňuje chrastecký starosta.

O málo pravděpodobné a náhodné souhře okolností mluví i školitelka Hana Kaplanová, která se věnuje profesní přípravě a bezpečnostnímu školení lesních dělníků provádějících těžbu dřeva. Před středeční tragédií bylo docela větrno, takže je podle ní možné, že kořeny stromů u silnice už byly zčásti uvolněné.

„Pokud pak jdete okolo a nic předem netušíte, nemáte šanci před padajícím stromem uskočit. Náklon padajícího kmene může být chvíli skoro neznatelný, ale pád se poté prudce urychlí, takže celá událost trvá třeba jen tři vteřiny,“ vysvětluje školitelka.

Pokud by šlo o uvolnění již zčásti vyvráceného kmene zaklesnutého v korunách okolních stromů, mohlo by se podle Hany Kaplanové všechno udát ještě rychleji. Podle Kaplanové dvojice zřejmě neměla šanci před padajícím kmenem na poslední chvíli uskočit.

Pády stromů s tragickými nebo těžkými následky není na východě Čech ničím ojedinělým. V lednu letošního roku například spadl strom na automobil v Hertvíkovicích v Krkonoších. Řidič auta zraněním podlehl. V roce 2022 skončil pád stromu na silnici mezi Velkou Úpou a Horní Malou Úpou ještě větší tragédií. Na projíždějící auto tam spadl asi třicet metrů vysoký smrk a zabil tři lidi ve vozidle.

Letos na začátku února zase spadl vzrostlý strom na automobil jedoucí v úseku z Jablonného přes Suchý Vrch na Červenou Vodu. Ve voze tehdy utrpěly zranění dvě ženy, které pak záchranáři převezli do nemocnice.

V lesních úsecích vozovek může být úplné zabránění podobným nehodám skoro nemožné. Nebezpečná však mohou být i stromořadí rostoucí podél silnic v otevřené krajině, i když například krajští cestáři ze Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS) takové stromy rovněž kontrolují a ošetřují. Podle ředitele SÚS Miroslava Němce to není zrovna levná záležitost, protože částka za ošetření vysokého stromu začíná někde na 15 tisících korunách.

„Nějaké peníze stojí už dendrologické posouzení stromů a při samotném ošetření se mnohdy využívá speciální technika a práci provádějí sjednaní specialisté,“ předesílá ředitel SÚS Miroslav Němec.

Finanční hledisko ale není tím jediným. Občas s kácením silničáři vytipovaných stromů nemusí souhlasit orgány životního prostředí. Kuriózní situace nastala před pěti lety při zvažované výsadbě stromků, které měly nahradit vykácené dřeviny podél silnice spojující Chrudim s Podhůrou na okraji Železných hor. Silničáři se tehdy ocitnuli v situaci, kdy jim výsadbu nařídil odbor životního prostředí v Chrudimi, zatímco dopravní odbor stejného úřadu výsadbu odmítal právě kvůli zajištění bezpečnosti silničního provozu. Ping pong mezi úřady nakonec vyhrálo stanovisko požadující výsadbu.

„Teď tam tedy roste nové mladé stromořadí," uzavírá ředitel SÚS Miroslav Němec.