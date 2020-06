Jeden z nejmladších starostů v Česku Vojtěch Krňanský v uplynulých dnech opět ukázal, že se nebojí ani té největší špíny a nejsložitějších problémů.

„Jsme moc rádi, že začal tento šílený problém řešit, jeho předchůdkyně se toho obávala. Už dobrých patnáct let zažíváme v naší ulici peklo. Psi se množí mezi sebou, slyšíme dvakrát do roka kňučení štěňat, které za čas umlkne. Co se s nimi asi stalo? Psi jsou zavření doma, ve výkalech. V noci hrozně vyjí. Kolem domu je hrozný nepořádek a zápach. Když se ozvete, začnou na vás lítat kameny nebo cihly,“ popisuje soužití soused, který z obavy před případnou mstou nechce zveřejnit své jméno, ale redakce ho má k dispozici.

Starosta Vojtěch Krňanský kontaktoval krajskou veterinární správu a oznámil jí podezření z týrání zvířat.

Místní šetření za přítomnosti policie bylo dramatické, ze strany matky a syna se ozývaly nadávky i výhružky. Nakonec se ukázalo, že je podezření oprávněné s tím, že k týrání dochází opakovaně. Až chrudimský městský úřad vydá zvláštní opatření, zvířata budou z hrozných životních podmínek vysvobozena a dočkají se umístění v náhradní péči.

„Nebylo to snadné, ale povedlo se. Věřím, že z toho mají radost nejen týraná zvířata, ale i sousedé. Nebojím se jít do nepříjemných věcí a dělat složitá, léta odkládaná kontroverzní řešení, se kterými si nikdo nechtěl špinit ruce. Na místě jsem byl za poslední tři měsíce několikrát, a to i v pozdních nočních hodinách. Urážek, vyhrožování a plivání bylo mnoho, ale celé to mělo smysl,“ řekl starosta.

Nejen týrání zvířat

Nejde ale „jen“ o týrání zvířat. Ukázalo se, že uvnitř leží těžce nemocný muž naléhavě potřebující lékařskou pomoc. „Pravda je, že jsme ho venku naposledy viděli někdy před Vánoci, od té doby nikoliv,“ potvrzuje blízký soused. „Musím říci, že šlo doslova o za minutu dvanáct, nikoliv za pět minut dvanáct. Byl na tom velmi špatně,“ dodává starosta Krňanský. V domě, který byl ještě před dvaceti lety pýchou původní majitelky, už v minulosti došlo k náhlému úmrtí. Šlo o druhého syna současných majitelů. Zemřel velmi mladý a jak se jeho matka sousedům údajně svěřila, rozešel se s dívkou a přestal úplně jíst. „Žili doma s jeho mrtvolou několik dní,“ dodávají sousedé.

Starosta města se zajímal o současný zdravotní stav majitele domu. „Není na tom dobře,“ naznačil.

Redakce Deníku požádala o vyjádření krajské ředitelství Policie ČR. Právě policisté z chrasteckého oddělení totiž mají s „domem hrůzy“ značné zkušenosti. „Mohu potvrdit, že v rámci šetření oznámení o údajném týrání zvířat byl nalezen v jedné místnosti člověk, který potřeboval lékařskou pomoc. Zda došlo k právnímu pochybení, policie prověřuje,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Eva Maturová.