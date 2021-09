Podrobný popis: Jak vypadá aktuálně, to není s ohledem na osmiletý časový posun zřejmé. Pokud víte kde se nyní pohybuje, volat můžete přímo chrudimským kriminalistům na číslo 725 389 868.

hledaný muž Datum narození 6.3.1978 Pátrání vyhlášeno 15.8.2013 Bydliště - okres FRÝDEK-MÍSTEK Nebezpečný NE Ozbrojen NE Nakažlivá nemoc NE Státní příslušnost Česká republika (CZ) Výška 170 až 175 cm Zdánlivé stáří 35 až 37 let

"Už osm let se nám úspěšně vyhýbá dnes už 43letý muž. Poslední zprávy o něm máme z roku 2013. Celostátní pátrání jsme vyhlásili 15. 8. 2013, na hledaného byl Okresním státním zastupitelstvím v Chrudimi vydán předchozí souhlas s jeho zadržením, ale jakoby se po něm slehla zem. Tentokrát je podezřelý z přečinu zanedbání povinné výživy. Jak vypadá oproti dokladové fotografii nyní, to jen těžko můžeme odhadovat," uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Víte, kde se už 8 let schovává?

