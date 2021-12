O třetí adventní neděli pár minut po patnácté hodině vyjížděla hlídka strážníků do Škroupovy ulice v Chrudimi, kde měla být z bytu slyšet hlasitá hádka. Oznamovatel uvedl, že by mohlo dojít i k fyzickému napadení. To manželé odmítli. Řekli, že měli pouze slovní rozepři ohledně domácích prací.