Třiadvacetiletého muže a jeho o dvacet let staršího komplice ale tato skutečnost od vloupání neodradila. Chrudimští policisté je zadrželi v sobotu po půlnoci ve vnitřních prostorách jedné z prodejen v Chrudimi. Oba muži již byli obviněni ze zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody a mladší dále z přečinů poškození cizí věci a neoprávněného užívání věci.

"Muži se uvedených činů měli dopustit v době nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády České republiky, tudíž jim v případě prokázání viny hrozí až osmileté odnětí svobody,“ uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková.

Muži měli v noci vniknout na pozemek domu v Chrudimi a poté násilím do jeho vnitřních prostor. V přízemí se pak chtěli vloupat do prodejny a při tom byli přistiženi hlídkou chrudimských policistů a zadrženi. Škoda, kterou majiteli objektu způsobili, je vyčíslena na 3 tisíce korun. Při prověřování případu vyšlo najevo, že mladší z dvojice byl pro přečin krádež v posledních třech letech opakovaně odsouzen, a to podmíněným trestem odnětí svobody, uložením trestu obecně prospěšných prací a peněžitým trestem. Dále se měl v Chrudimi, od listopadu loňského roku do března letošního roku, vloupat do dvou rodinných domů, stejného počtu firem a čtyř rekreačních chatek, dvakrát šlo o pokusy.

„V objektech ho zajímala především finanční hotovost, elektronika a nářadí,“ uvedla Lenka Vilímková. Způsobil škodu za bezmála 390 tisíc korun.