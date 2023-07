Křiklavý případ vandalství zachytil chrudimský městský kamerový systém. Sloup Proměnění Páně na hlavním Resslově náměstí je významnou památkou, ovšem mladí lidé krásy majestátní pamětihodnosti neocenili. Naopak se rozhodli, že ji využijí k ověření svých lezeckých schopností. To se bohužel neobešlo bez obscénních gest a poškození výzdoby sloupu. Mladého muže teď může přijít šplhání po kašně draho. Podívejte se na jeho počínání ve videu.

Zatímco mladá žena si vystačila s tanečkem na kamenném zábradlí, mladý muž neváhal hazardovat a vylezl přes kašnu až do výše několika metrů na sochu Panny Marie. | Video: Město Chrudim

V noci ze soboty na neděli 2. července si obsluha kamerového systému všimla hlučící skupinky lidí, která se nápadně přibližuje k morovému sloupu na Resselově náměstí.

Výtržník na morovém sloupu v Chrudimi. Vidíte ale obscénní pohyby?



Radnice v tomto týdnu zveřejnila videozáznam z poškození sloupu Proměnění Páně.Kamera zachytila rozdováděnou trojici mladých lidí, kteří výstup na morový sloup zřejmě považovali za velikou legraci a v tu chvíli netušili, že škoda, kterou způsobí bude statisícová. Na záznamu je vidět mladík v černých kalhotách a bílé košili, jak šplhá k postavě Kateřiny Alexandrijské. Dívka na obrubě kašny mezitím rozverně tančí a třetí mladík vše natáčí na mobilní telefon. Výtržník prováděl na světici obscénní pohyby, jak zaznívá v tiskové zprávě, a divákovi nezbývá, než jí věřit. Na vině je GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů, podle kterého video muselo projít úpravou, aby nebyly k rozpoznání obličeje pachatele a jeho party. Po opakovaném spuštění videa máme zato, že mladík líbá svatou Kateřinu, levou rukou jí sahá na ňadro a pravici má zasunutou v kalhotách. V úvahu připadají i nepatrné náznaky kopulace, ovšem to je otázka do diskuze.



„Zatímco mladá žena si vystačila s tanečkem na kamenném zábradlí, mladý muž neváhal hazardovat a vylezl přes kašnu až do výše několika metrů na sochu Panny Marie. Balancoval dokonce až na ramenou sochy a bohužel se to ani neobešlo bez obscénních gest,“ popisuje starosta Chrudimi František Pilný.

Sloup Proměnění Páně utrpěl velkou ránu, poškození šetří policie.Zdroj: Město Chrudim

„Jen se štěstím nedošlo k tragédii, pád z takové výšky by mohl být fatální. Co však už nedopadlo dobře, byla následná kontrola stavu památky. Přivolaný odborník z Národního památkového ústavu konstatoval zjevná čerstvá poškození jak sochy, tak i dalších sochařských prvků, například znaku Svaté říše římské pod sochou,“ dodává starosta Pilný. Městská policie byla na místě za dvě minuty a skupinku výtečníků ztotožnila. Neuvážené chování tak může přijít především mladého muže velmi draho.

Patrná jsou lokální poškození kamenných prvků, ať už na zmíněném znaku, na mušli či rámu výklenku se sochou. Viditelné jsou vrypy ve zlacení sochy přesně v místech, kudy mladík šplhal, poničené jsou tmely římsy. Narušeno je také statické zajištění kamenného znaku. Jeho pád by mohl vést až k jeho úplnému zničení.

„Po prvotním ohledání začíná odhad předběžné výše škody na 100 tisících korun. Případ byl proto předán Policii České republiky. Dotyční si nemohli vybrat exponovanější místo, sloup je na hlavním chrudimském náměstí a pod dohledem kamer,“ říká vrchní strážník chrudimské městské policie Lukáš Dvořák. To vše se navíc odehrálo po nedávném poškození meče sochy svaté Kateřiny Alexandrijské na druhé straně sloupu. Město poté avizovalo, že se dohled nad památkou ještě zpřísní.

Morový sloup, přesněji socha svaté Kateřiny Alexandrijské, byl přitom poškozen už v polovině dubna. Socha světice, která se nachází ve výklenku na východní straně sloupu ve směru ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, běžně svírá v ruce zlatý meč. Zda někdo zbraň z ruky vytrhl anebo se vychýlil kvůli nějakým přírodním vlivům, nebylo do této doby zjištěno.

Sloup Proměnění Páně je nejvýznamnější barokní památkou Chrudimi. Jde o monumentální, bezmála tři sta let staré sousoší, jež představuje celek prvotřídní výtvarné kvality dokládající svrchované postavení Chrudimi v novověkých uměleckých dějinách východočeského regionu.

