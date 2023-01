VIDEO: Bicyklového fantoma čapli ve Slatiňanech. Ukradl kvůli drogám dvacet kol

Téměř dvacet ukradených jízdních kol má na svědomí šestadvacetiletý muž, kterého chrudimští kriminalisté poslali eskortou do vazební věznice. Jde o recidivistu, který bez skrupulí vnikal na pozemky rodinných domů a kradl volně odstavené bicykly. Používal je do té doby, než se mu někde jinde zalíbilo jiné a to staré před tím prodal, nebo ho odstavil a vyměnil za lepší.

Recidivista byl eskortován do vazební věznice. | Foto: Policie ČR