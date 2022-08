"Oznámení o loupežném přepadení přijal operační důstojník na lince 158 v sobotu 6. srpna 2022. Neznámý pachatel měl nastoupit kolem jedné hodiny ráno do vozidla taxislužby, které stálo před jedním z pardubických barů. Taxikářce sdělil, že by chtěl odvézt do Hlinska," uvedla policejní mluvčí andrea Muzikantová.

Podívejte se ve videu na eskortu muže k soudu:

Zdroj: Youtube

Po příjezdu do Hlinska řidičku navigoval, kam má jet. Ta po půl druhé ráno zastavila u garáží v ulici Ležáků.

"Řidička sdělila muži částku, kterou má zaplatit. K placení se ale neměl. Měl strhnout vnitřní zpětné zrcátko s taxametrem, poškozenou měl uchopit za krk a opakovaně požadoval kasírtašku. Taxikářka se snažila z jeho uchopení vyprostit, otevřela dveře u řidiče a začala volat o pomoc. Když se útočník snažil otevřené dveře zavřít, všiml si kasírtašky ve dveřích. Tu z vozidla vzal a utekl," líčí mluvčí.

GLOSA: To jsme se u Babiše pěkně pohádali. Lépe než ve frontě na maso

Chrudimským kriminalistům se ale podařilo 27letého útočníka do tří týdnů vypátrat a zadržet. Obvinili muže ze spáchání trestných činů loupeže a poškození cizí věci a podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jeho vzetí do vazby.

"Soudce chrudimského soudu návrhu vyhověl a obviněný byl eskortován do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na 10 let," dodala policejní mluvčí.