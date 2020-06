Jakmile je řidič spatřil, začal ujíždět. Po projetí zatáčkou předjel autobus, přidal plyn, ale vzápětí si cestu přímým úsekem rozmyslel a odbočil vlevo na prašnou cestu. Zamyslíme-li se nad výkonem motocyklu, mohlo být jeho zastavení komplikovanější, ale to by musel mít perfektní místní znalost, která mu na Chrudimsku u Podhořan u Ronova evidentně chyběla. Pán nebyl zdejší a v domnění, že hlídce ujede nějakou lesní cestou, skončil před bránou soukromého pozemku. Dál už trasa nevedla a za ním stáli policisté.

Co následovalo? Přišlo několik otázek. Na dotaz co je to za registrační značku, že vypadá na vlastní výrobu, řidič odpověděl: „No, to asi nebude originál, já jsem na to koukal.“ a když se policista dotázal na to, zda nemá zákaz řízení, padla 2 slova: „Právě… no“.

To není zdaleka všechno. Lustrací jednostopého BMW vyšlo najevo, že před 2 léty byl tento stroj odcizen na Vysočině. Možná že nyní už původní majitel na „skvost“, který mu stával v garáži, zapomněl, o to větším překvapením je, že se mu vrátí zpět.

Kdo motocykl odcizil a jakou cestou se dostal do rukou tohoto řidiče, tím se kolegové zabývají. Pokud jde o 46letého řidiče, ten se bude u soudu zodpovídat z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. To že jako řidič sedl na motocykl s podomácky vyrobenou dopravní značkou, bez dokladů a dalších náležitostí, to mu určitě nijak „nepřilepší“.

Za trestný čin mu v případě uznání viny hrozí až dvouleté vězení.

Zdroj: PČR