"Po slovní rozepři došlo k fyzickému napadení. Už po několika hodinách se z útočníka stal obviněný," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

K incidentu podle jejích informací došlo v jednom z bytů chrudimské ubytovny v sobotu 26. června 2021 v brzkých ranních hodinách. V bytě klientky ubytovny dva muži popíjeli alkohol, který společně zakoupili na benzínové čerpací stanici. Alkohol zaplatil starší z mužů.

Večírek se protáhl do ranních hodin, kdy však dobrá nálada mladšího z mužů k ránu opustila.

"Kolem druhé hodiny ranní 24letý mladík začal slovně napadat nejen staršího 55letého muže ale i 37letou ženu. Muž byl agresivní a hlučný, a proto se ho žena snažila uklidnit. Po předchozí slovní rozepři mladší z mužů zaútočil na staršího muže, kterého ránou pěstí srazil ze židle na zem. Opakovaně ho kopal do celého těla. Útočit přestal až po prosbě silně otřeseného muže. Poté mu z kapsy kalhot vytáhl finanční hotovost i přes aktivní odpor poškozeného a utekl," uvedla Muzikantová.

Napadený muž byl převezen sanitkou do chrudimské nemocnice na lékařské ošetření.

Po pár hodinách, už v sobotu odpoledne, chrudimští kriminalisté podezřelého po předchozím souhlasu státního zástupce zadrželi.

"Vyšetřovatel obvinil 24letého muže ze spáchání trestného činu loupeže, umístil ho do policejní cely a podal státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce o umístění obviněného do vazby rozhhodl včera," dodala policejní mluvčí.

V případě odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na 2 léta až 10 let.

Video z eskorty obviněného:

Zdroj: Youtube