Do redakcí některých médií, včetně Deníku, dorazila spolu s nepodepsaným průvodním dopisem složka materiálů, které popisují údajně netransparentní výběr pořadatele oslav dvaceti let Pardubického kraje. Hejtman je přesvědčen, že za hanopisem stojí jeho političtí oponenti.

„Již před volbami se objevily konkrétní signály mířící na poškození mého dobrého jména. Proto jsem i na základě informací od konkrétních zástupců médií a volebních stran podal 21. září na Policii České republiky trestní oznámení pro pomluvu. Policie tak celou záležitost již přes tři týdny prošetřuje. Veškeré další podrobnosti předám vyšetřovateli,“ uvedl Martin Netolický.

Mluvčí pardubického Krajského ředitelství Markéta Janovská na dotaz Deníku pouze uvedla, že policie trestní oznámení skutečně prověřuje. „Mohu potvrdit, že jsme v září obdrželi podání od hejtmana Pardubického kraje pro podezření z trestného činu pomluvy“.

Putovní festival proběhl v šesti městech Pardubického kraje od srpna do poloviny září. Smlouvu na zajištění kulturního programu získala bez výběrového řízení česká pobočka společnosti Premium Life System Ltd, která sídlí v britském Manchesteru a nabízí investice do kryptoměn s dvaceti procentním zhodnocením.

Česká pobočka vznikla na začátku listopadu loňského roku, pouhé dva měsíce před tím, než půl milionovou zakázku od Pardubického kraje získala. Podle obchodního rejstříku však neměla společnost na pořádání kulturní akcí oprávnění, jako předmět činnosti má zapsaný pouze nákup zboží a shromažďování informací pro podnik. Ředitelem české pobočky je od konce února David Kostroň, který má, stejně jako hejtman Martin Netolický, trvalé bydliště v České Třebové. Podle smlouvy však oslavy pro Pardubický kraj zajišťoval Etienne Schöbel, jehož firma Etlum Media se sídlem v Chrudimi je od července letošního roku v exekuci.

Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka byla zakázka na pořádání oslav dvaceti let kraje Etiennu Schöbelovi přidělena bez výběrového řízení na základě předchozích referencí a nabízené ceny. Interní normy Pardubického kraje takový postup umožňují. „Garantem smluvních náležitostí spolupráce byl pan Etienne Schobel, který předložil řadu referencí z pořádání takovýchto akcí jak na území Pardubického kraje, tak například také z Královéhradeckého kraje. Nabízená cena za tuto spolupráci (akce v Moravské Třebové, Hlinsku, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Chrudimi) byla velmi příznivá. Vzhledem k celkové ceně spolupráce bylo přikročeno k přímému zadání, což umožňuje vnitřní norma Krajského úřadu Pardubického kraje pro zadávání veřejných zakázek. Smlouva byla řádně zveřejněna tak, jak ukládá zákon. Vzhledem k objemu zakázky nebyla smlouva projednána v orgánech kraje,“ vysvětluje Dominik Barták.

Doporučení na Etienna Schöbela dostal hejtman od krajského zastupitele a starosty Letohradu Petra Fialy. „Poprvé jsem ho viděl na hokejbalovém hřišti někdy předloni, kde promítal letní kino a tam jsme o tom mluvili. Ptal se, jestli by nebyl zájem promítat ještě někde jinde a mě napadlo, že by nebylo špatné to v rámci oslav dvaceti let kraje spojit,“ upřesnil Petr Fiala, který v letošních volbách kandidoval spolu s hejtmanem Netolickým za koalici 3PK.