„Osahával a líbal ji po celém těle přes oblečení i na holém těle, včetně hrudníku a přirození,“ dávala mu za vinu státní zástupkyně.

Tím ale obtěžování nezletilé neskončilo. „Lízal mi pipinu, strkal mi tam prst. Když jsem si ji nechala od něj lízat, dal mi za to nějaké peníze nebo mi přinesl čokoládu,“ vypověděla dívka.

Muž dvakrát osahával také jejího pětiletého bratra. Nechtěl prý dětem ublížit a tvrdil, že se do dívky zamiloval. Děti znal odmala, jelikož pracoval s jejich dědečkem, který svá vnoučata občas vodil do práce. Právě na pracovišti v jedné z pardubických průmyslových zón muž děti obtěžoval.

„Když jí bylo pět let, začal jsem k ní cítit něco víc než k dětem. Dával jsem jí pusy, poznal jsem, že mě má taky ráda. Nijak se tomu nebránila, nic neříkala, položil jsem ji na sedačku a líbal jsem ji po celém těle. Řekla, že chce vidět moje přirození,“ popisoval obžalovaný.

Svůj penis jí opakovaně vložil do dlaní i do úst. Gynekologové poté vyloučili, že by došlo k pohlavnímu styku.

Podobné praktiky muž s dívkou provozoval od léta 2017 do konce léta 2019, kdy se dívenka na dětském volnočasovém klubu pochlubila, že má dospělého přítele, kterého si vezme. „Máme tajemství, které je o tom, že vymýšlíme jméno pro naše miminko. Říkal, že nebude moc jíst, aby nevyrostl a že na mě počká,“ vyprávěla dívka policistům.

„Cítil jsem k ní něco podobného jako ke svojí partnerce, měli jsme se oba rádi, byl to láskyplný něžný vztah,“ pokračoval obžalovaný s tím, že dívce se vše, co jí dělal, líbilo.

Potřebuje se léčit

„Vnímal to tak, že s ním spolupracovala a líbilo se jí to, v tu chvíli to tak mohl chtít vidět, část spoluviny a zodpovědnosti přenáší na sedmiletou dívenku, což není v pořádku,“ upozornila znalkyně Lenka Čermáková a dodala, že muž si nevěří ve vztahu s dospělou ženou. „On se do té dívky opravdu zamiloval,“ doplnila.

Další soudní znalec poukázal na to, že se u muže jedná o pedofilii. „Bez léčby a hormonálního tlumení je nebezpečí, že by to opakoval i v budoucnu,“ poukázal znalec Jan Kolomazník.

Soud proto nařídil sexuologické léčení. Navíc muže poslal na šest let do věznice s ostrahou. „Od pěti let jste ji manipuloval, že se cítila být vaší přítelkyní, dokonce jste do toho zatáhl jejího bratra, na něhož jste to prostě zkusil. V tom, jak jste v ní vytvořil pocit, že to je láska, spatřujeme nebezpečnost. Holka v pěti letech nemá šanci poznat, zda je to správně, svého citového nenasycení jste využil způsobem, který nemá obdoby,“ řekla soudkyně Anna Sobotková. Soud bral na vědomí i to, že muž byl již sedmkrát stíhaný za majetkovou trestnou činnost.