Štěstí měla žena, která natankovala u samoobslužné benzínové stanice ve Vysokém Mýtě, zaplatila a vydala se na cestu do Pardubic.

„Až v cíli si uvědomila, že po natankování odložila peněženku na střechu auta. Do Pardubic s ní nedocestovala,“ popsala policejní tisková mluvčí Dita Holečková. Nálezce peněženky naštěstí udělal přesně to, co měl. Odevzdal ji na oddělení policie ve Vysokém Mýtě.

Podobný případ s peněženkou zapomenutou na střeše auta se před pár dny odehrál i v Pardubicích. I tady poctivá nálezkyně poletující bankovky i peněženku posbírala a vše za asistence strážníků vrátila vděčnému majiteli.

Peněženkku našel, byla ale prázdná

Štěstí na poctivého kolemjdoucího neměl muž, který si v Hlinsku u automyčky odložil peněženku na plastovou popelnici a z místa potom odjel. Nepomohlo ani to, že se pro zapomenutou peněženku během několika minut vrátil.

„Peněženku našel na stejném místě, ale prázdnou. Přišel tak o více jak 25 tisíc korun,“ popsala mluvčí Dita Holečková. Ani další případ neměl šťastný konec. Muž v Pardubicích si šel k bankomatu vybrat šest tisíc korun. Když odcházel, měl v ruce jen platební kartu. To, že nemá bankovky, si uvědomil až po pár metrech. Když se ale vrátil zpět k bankomatu, peníze už byly pryč.