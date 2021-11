„Péče o pacienty byla zajištěná i přes tuto událost. Na vyšetření incidentu spolupracujeme s policií,“ řekl bez dalších podrobností s odkazem na probíhající vyšetřování mluvčí Fakultní nemocnice Hradec Králové Jakub Sochor:Pracovníci nemocnice přivolali na pomoc policisty.

„Byli jsme přivolaní v půl deváté večer s tím, že muž pod vlivem omamných látek napadá personál nemocnice a ničí vybavení. Muž vyšplhal do mezistropního prostoru. Policisté s ním navázali komunikaci. Byl agresivní, ale také vystrašený. Po nějaké době se ho podařilo dostat dolů,“ popsala dramatickou situaci mluvčí policistů v Královéhradeckém kraji Lucie Konečná.

Podle České televize muž vyřadil z provozu 7 lůžek na oddělení urgentní medicíny. Proboural se z technické místnosti do stropního podhledu, kudy vedou rozvody elektřiny, medicinálních plynů a vzduchotechnika. Strop poničil na několika místech.Do stísněných mezistropních prostor museli nakonec za mužem pod vlivem drog vyšplhat hasiči: „Policie nás povolala kolem 22 hodiny do budovy emergency Fakultní nemocnice Hradec Králové s tím, že jedna intoxikovaná osoba vylezla do podhledu a potřebují ji pomoci vyprostit,“ popisuje zásah mluvčí hasičů v kraji Martina Götzová.

Na místě zasahoval hradecká profesionální jednotka: „Řídili jsme se pokyny policistů, do mezistropního prostoru byla vyslána lezecká skupina o dvou příslušnících. Nakonec se podařilo osobu vyhledat a dostat ji po žebříku dolů na chodbu, následně byla v péči zdravotníků. Zpět na základnu se hasiči vraceli kolem půlnoci,“ doplňuje délku zásahu Martina Götzová.

Škody jdou podle prvních odhadů do statisíců. Událost policisté vyšetřují a na základě právní kvalifikace budou dál postupovat. Muž skončil v péči nemocnice.